Politie zoekt getuigen van grijpdiefstal in Eeklo Jeffrey Dujardin

06 juni 2019

18u04 24

De lokale politie Meetjesland Centrum is op zoek naar een getuige van een grijpdiefstal die plaatsvond in de Schaperijstraat op woensdag rond 10.15 uur. Nadat de vrouw geld gaat afhalen en vervolgens enkel boodschappen doet , merkt ze een man op. Als ze na haar aankopen thuiskomt, spreekt de man haar aan met een smoes dat ze zopas een auto zou hebben aangereden. Samen gaan ze naar het voertuig kijken en terwijl de vrouw is afgeleid, trekt de man haar handtas van haar arm en loopt hij weg. De man zou met een felblauwe wagen rijden, vermoedelijk een Volvo C30.

Wie meer inlichtingen heeft, kan de politie contacteren op het telefoonnummer 09/376.46.46.