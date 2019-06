Politie pakt man op die met quad over pas ingezaaide terreinen van sportpark scheurt Sam Ooghe

12 juni 2019

18u25 0 Eeklo De politie van de zone Meetjesland Centrum heeft deze week een quadbestuurder van de terreinen van het sportpark in Eeklo geplukt. De man zal een gepeperde rekening in de bus krijgen.

De politie kreeg melding van een bezorgde burger over een quadbestuurder die over terreinen van het sportpark aan het scheuren was. Die terreinen zijn nog maar pas ingezaaid. De politie nam de melding serieus en kwam ter plaatse met de interventieploeg. De bestuurder, een 22-jarige man uit Eeklo zelf, werd opgepakt. De politie benadrukt dat de man de herstellingskosten aan de terreinen zelf zal moeten betalen.