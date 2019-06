Politie organiseert infomoment voor caravans en campers Wouter Spillebeen

17 juni 2019

18u35 2 Eeklo Wie op reis vertrekt met de caravan of camper, maar nog eens wil controleren of alles wel in orde is, kan op 22 juni terecht in Eeklo. De politiezones Meetjesland-Centrum en Deinze-Zulte-Lievegem organiseren er een infodag waarop je ook je caravan of motorhome op de weegbrug kan zetten.

Welke hoeveelheid lading en bagage kan je meenemen en hoe moet je die vervoeren? Wat zegt de wet in verband met rijbewijs, snelheid en overlading? Aan welke technische eisen moet mijn caravan of mobilhome voldoen? Op die vragen willen de twee politiezones een antwoord geven. Op 22 juni kunnen eigenaars van een caravan of mobilhome terecht aan de weegbrug langs de Ringlaan in Eeklo voor een infomoment.

“Laad je voertuig zoals je op vakantie zou vertrekken”, geeft de politie als instructie. “Neem de nodige boorddocumenten mee zoals je inschrijvingsbewijs, je verzekeringsbewijs, je keuringsbewijs en het gelijkvormigheidsattest. We zijn er die dag om te informeren, niet om te verbaliseren.”