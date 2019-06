Politie Meetjesland Centrum verhuist eind dit jaar: van ‘slechtste politiekantoor van het land’ naar meest moderne commissariaat Ruwbouw is klaar ** Hele project kost 9 miljoen euro Joeri Seymortier

11 juni 2019

19u56 16 Eeklo De politie Meetjesland Centrum verhuist eind dit jaar naar de nieuwe gebouwen in de Raverschootstraat 67 in Eeklo. Vandaag huizen de 110 politiemensen die Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins bedienen, in wat wel eens het slechtste politiegebouw van het land genoemd wordt. De nieuwbouw wordt er een met de meest moderne snufjes. Kostprijs: 9 miljoen euro.

Precies een jaar geleden werd de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe politiegebouw van de zone Meetjesland Centrum. Vandaag is de ruwbouw klaar en krijgt het nieuwe commissariaat vorm. Het wordt een gebouw van 50 op 60 meter, in drie verdiepingen. “De grote verhuizing staat eind november of begin december gepland”, zegt zonechef Antoinette Vanden Bossche. “Dat is echt geen dag te vroeg. In de pers wordt ons huidig commissariaat in het Witte Huis langs de Tieltsesteenweg wel eens het slechtste politiekantoor van het land genoemd. Het is er in ieder geval verouderd, niet aangepast en veel te klein. Hoe nodig die verhuizing is? Als ik het op een schaal van één tot tien mag zeggen, dan is dat twintig. Een voorbeeld: het lokaal om computers uit te lezen is in ons huidig gebouw een omgebouwd stukje gang van één meter op vier. Eigenlijk niet verantwoord om daar mensen in te laten werken. In het nieuwe gebouw heeft elk van de diensten een mooi groot kantoor, met een open sfeer en veel lichtinval. Vandaag hebben we ook maar één douche voor de mannen, en één voor de vrouwen. In het nieuwe gebouw is er uitgebreid sanitair.”

Zes cellen

Het gebouw moet tegen eind dit jaar het meest moderne politiegebouw van het land worden. Politiewagens zullen onder het gebouw door naar de binnenkoer rijden, en zullen zo rechtstreeks een garage kunnen binnen rijden. Daar zal de man of vrouw die opgepakt en afgevoerd werd, in een gesloten garageruimte kunnen uitstappen. Beneden zijn er verhoorkamers en worden momenteel ook zes cellen gebouwd: vijf voor volwassenen en één voor minderjarigen, die wettelijk gezien een stuk groter moet zijn. “In ons huidig politiegebouw hebben we maar twee cellen voor volwassenen, en één voor minderjarigen. Weinig mensen weten dat, maar die cellen zitten heel vaak vol. Vooral ’s nachts, want de collega’s uit Aalter en Maldegem hebben geen nachtcellen, dus die brengen de mensen dan ook naar Eeklo. Dit is hier het best draaiende hotel van de streek”, zegt zonechef Vanden Bossche met een knipoog.

Videomuur

De toegang naar het nieuwe gebouw zal voor het publiek gebeuren langs een grote helling. Binnen zijn er maar liefst elf verhoorkamers, waar de agenten hun werk kunnen doen. Allemaal zijn ze uitgerust met de meest moderne opnamemateriaal. Er zitten zelfs regiekamers tussen de verhoorkamers, en er is een speciale kamer waar voor een speciaal glas line-ups van verdachten kunnen gebeuren. Er komt ook een kamer met een grote videomuur, waarop agenten vanop twaalf schermen de hele politiezone in de gaten zullen kunnen houden.