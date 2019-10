Politie Meetjesland-Centrum betrapt 94 bestuurders op te snel rijden tijdens flitsmarathon Cedric Matthys

09 oktober 2019

14u00 0 Eeklo Tijdens de flitsmarathon in de politiezone Meetjesland-Centrum hebben in totaal 94 van de 1.563 gecontroleerde bestuurders te snel gereden. Dat komt neer op 6 procent.

“Met zes procent van de bestuurders die te snel reden, zullen we waarschijnlijk boven het nationale gemiddelde liggen”, laat Marino Longeville, woordvoerder van de politiezone Meetjesland-Centrum, weten. “Dat heeft vooral te maken met de plaats waar we flitsten. We controleerden enkel binnen de bebouwde kom, wat de cijfers ongetwijfeld beïnvloedde. We zijn vooral tevreden dat we geen extreem overdreven snelheden hebben vastgelegd. De voorbije jaren gingen er altijd laagvliegers op de bon.” Wel kregen vijf bestuurders een proces-verbaal voor technische gebreken aan hun wagen. Verder reed één iemand rond met een verlopen keuringsbewijs en betaalden vier overtreders een boete van 116 euro omdat ze hun gordel niet droegen.