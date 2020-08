Politie klist bestuurder onder invloed van cocaïne: “Ook zijn rijbewijs was niet in orde” Cedric Matthys

08 augustus 2020

17u21 0 Eeklo De politiezone Meetjesland heeft bij een controle zaterdagvoormiddag een 31-jarige man uit Eeklo onderschept. De man reed omstreeks 10.00 uur door de Krekelmuit in Eeklo en bleek cocaïne gesnoven te hebben.

“Daarenboven kon de bestuurder geen rijbewijs voorleggen”, vult woordvoerder Marino Longueville aan. “Hij bleek eerder veroordeeld te zijn en had zijn bijkomende proeven nog niet afgelegd. We hebben zijn voertuig dan ook in beslag genomen.” De man zal zich later voor de politierechter moeten verantwoorden en riskeert een fikse straf.