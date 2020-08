Politie haalt zeven vrachtwagens uit verkeer: “Ze moesten de gebreken ter plaatse herstellen” Cedric Matthys

29 augustus 2020

17u16 0 Eeklo De politiezone Meetjesland-Centrum heeft vrijdag bij een actie in Eeklo 17 vrachtwagens gecontroleerd. Zeven voertuigen bleken niet in orde. De bestuurders kregen een doorrijverbod en gingen op de bon.

“We hebben voor 2.685 euro aan boetes onmiddellijk geïnd", licht woordvoerder Marino Longeville toe. “De controle vond plaats aan de weegbrug in de Ringlaan. Naast technische gebreken als versleten banden, defecte remmen of kapotte verlichting, waren sommige vrachtwagens ook overladen. Wie wou doorrijden moest de gebreken ter plaatse herstellen.”

Verder stelde de politie ook enkele inbreuken op de rij-en rusttijden vast. “We doen dit soort acties om de twee maanden”, zegt Longeville. “Hierbij controleren we zowel Belgische als buitenlandse bestuurders. België is immers een transitland bij uitstek is. Controles zijn dan ook zeer belangrijk. Overtreders moeten beseffen dat ze geklist kunnen worden.”