Politie betrapt overtreder op heterdaad, maar man weigert hondenpoep op te ruimen Cedric Matthys

07 november 2019

16u45 0 Eeklo Woensdag heeft in de politiezone Meetjesland Centrum een overlastactie plaatsgevonden. De politie zocht hierbij gericht plaatsen op waar heel wat overlast is en gooide overtreders op de bon. Een man die weigerde om de uitwerpselen van zijn hond op te ruimen, kreeg een GAS-boete.

Agenten in burger betrapten de man op heterdaad. Hij was aan het wandelen met zijn twee husky’s aan het ontmoetingscentrum SOCK in Kaprijke. Eén van de agenten vroeg eerst vriendelijk om de hondenpoep weg te halen. De man weigerde. Zijn hond had zijn gevoeg gedaan in de berm. Daarom was het volgens hem niet de moeite om de uitwerpselen op te ruimen. De agenten lieten weten dat een GAS-boete in dat geval het gevolg zou zijn. “Wel, geef me dan een boete”, was het antwoord.

Foutparkeerders

“Eén patrouille op de fiets en één team in burger voerden de overlastcontroles uit”, liet de politie weten. Deze teams schreven naast de GAS-boete, ook heel wat pv’s voor foutparkeren uit. Zo kregen verschillende mensen die foutief op de bushalte en Kiss&Ride-zone van het Sportpark van Eeklo geparkeerd stonden de rekening gepresenteerd. Ook nam de politie bij controle van een man cannabis in beslag. In de toekomst zullen soortgelijke acties volgen.