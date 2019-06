Politie betrapt laagvliegers in bebouwde kom: 92 per uur in Kriekmoerstraat, 96 per uur in Oostveldstraat Sam Ooghe

25 juni 2019

16u43 3 Eeklo Bij verkeerscontroles maandag heeft de politie van de zone Meetjesland-Centrum enkele laagvliegers betrapt in de bebouwde kom. De topsnelheden werden geregistreerd in de Oostveldstraat (96 kilometer per uur) en de Kriekmoerstraat (92 kilometer per uur).

In totaal controleerde politie de snelheid van 2.433 voertuigen. Daarvan waren er 154 in overtreding, of iets meer dan 6 procent. Niet alleen in de Oostveldstraat en de Kriekmoetstraat werd trouwens te snel gereden: ook in de Gravin M. Alcantaralaan (80 kilometer per uur), de Vaartstraat (79 kilometer per uur) en de Peperstraat (78 kilometer per uur), telkens in de bebouwde kom, reden maandag enkele bestuurders rond met een te zware voet.