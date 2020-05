Plattegrond, jetons en eenrichtingsverkeer: eerste markt aan Sportpark Eeklo verloopt vlekkeloos Joeri Seymortier

28 mei 2020

15u50 0 Eeklo De eerste marktdag aan het Sportpark van Eeklo is vandaag (donderdag) vlot verlopen. Er kwamen meer dan duizend bezoekers, maar nergens werd het te druk.

De markt van Eeklo verhuist tijdelijk weg uit het centrum, naar het Sportpark. Vooral omdat daar met één ingang en uitgang kan gewerkt worden. Wie de markt kwam bezoeken kreeg een plattegrond met de opstelling van de kramen, kreeg een jeton om te kunnen controleren dat er nooit meer dan 330 bezoekers op de markt zouden lopen, en moesten ook het eenrichtingsverkeer volgen. “Alles is zeer vlot verlopen”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “Alles samen zijn er meer dan duizend bezoekers geweest, maar gespreid over vijf uren. Af en toe was de markt vol en moest er even gewacht worden, maar nooit langer dan acht minuten. We mogen maximum vijftig kramen toelaten, en normaal hebben we er zeventig. De non-foodkramen komen tweewekelijks, dus volgende week zal er een ander aanbod zijn.”