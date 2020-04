Pizza, paaseieren, pralines, drankjes, cuberdons of azalea’s: AZ Alma bedolven onder cadeaus voor zorgverleners Joeri Seymortier

17 april 2020

08u55 0 Eeklo Het streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo wordt de laatste dagen bedolven onder de cadeaus voor de zorgverleners.

Het zorgpersoneel van AZ Alma neemt de lekkernijen met plezier aan. “Ons ziekenhuis wordt door heel wat bedrijven en handelaars gesteund met lekkernijen”, zegt woordvoerder Marc Van Hulle. “Het gaat om pizzaleveringen, paaseitjes, pralines, frisdranken, energierepen en cuberdons. We kregen van een ondernemer uit Aalter zelfs 1.500 azalea’s om aan al onze artsen en medewerkers mee te geven. Al onze medewerkers krijgen ook een pakketje met cuberdons van Geldhof, enkele pralines van Leonidas en wat paaseitjes van Rombouts. Cadeaus die we met de juiste richtlijnen van de hygiëne in het achterhoofd in potjes stopten. Op het dekseltje van dat potje staat: ‘Bedankt om corona een neus te zetten’. De potjes en stickers hiervoor werden spontaan aangeleverd door de Maldegemse firma Verstraete IML.”