Pimp the Box: vier elektriciteitskastjes in centrum Eeklo zijn opgesmukt Joeri Seymortier

15 juli 2020

15u24 0 Eeklo Vier elektriciteitskasten in het centrum van Eeklo zijn opgesmukt. Met ‘Pimp the Box’ wil de stad het saaie grijs weg uit het straatbeeld.

“In een eerste fase zijn vier kastjes in het stadscentrum door lokale professionele kunstenaars onder handen genomen”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Op die manier willen we de Eeklonaars inspireren om zelf ideeën in te sturen voor het ontwerp van nog eens zes andere kastjes. In samenwerking met de KVVV Eeklo en het stadsarchief is er een selectie gemaakt van oude Eeklose stadsgezichten zoals de biggenmarkt, de oude kiosk en het stadhuis. De Eeklose kunstenaars Saar De Buysere, Martha Verschaffel, Barbara Verstraete en Lukas Verstraete hebben hieruit inspiratie gehaald om een uniek ontwerp af te leveren om de kastjes in te pakken. Het resultaat mag gezien worden.”

In een volgende fase volgen de kastjes aan Markt 48, het paadje tussen bib en CC, Boelare 26, Boelare 39, aan het Krügercentrum en aan de Balgerhoekekerk. Ideeën en ontwerpen kunnen tot na de zomer ingezonden worden via ikdoemee.eeklo.be. Als thema voor de ontwerpen werd gekozen voor ‘Energie’. Voor de rest is er volledig artistieke vrijheid.