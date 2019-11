Petitie en protest tegen prijsstijgingen Zonneheem Eeklo: “Verhogingen van 250 procent zijn van de pot gerukt” Joeri Seymortier

28 november 2019

17u21 5 Eeklo Verschillende socialistische verenigingen en sp.a in Eeklo bundelen de krachten in de strijd tegen de prijsverhogingen in het Zonneheem. Donderdag werden op de wekelijkse markt van Eeklo handtekeningen verzameld op een petitie. “Vooral voor de kansarmen zijn de prijsverhogingen in het Zonneheem te zwaar om dragen”, klinkt het.

De prijsstijgingen in het lokaal dienstencentrum Zonneheem in Eeklo zorgen al enkele maanden voor opschudding. Het nieuwe stadsbestuur besliste op het einde van de zomer dat alcoholische dranken in het cafetaria en een lunch in het Zonneheemrestaurant een pak duurder zouden worden. Wie nog geen 60 jaar is en van het kansentarief kan genieten kon vroeger een warme maaltijd krijgen voor 4 euro, en dat is nu 10 euro geworden. Onaanvaardbaar voor de socialistische verenigingen van Eeklo.

Absurd

“Een beleid rond kansarmoede voeren op basis van leeftijd is absurd”, zegt actiecoördinator Christiaan De Wulf. “Onze stad werkt met een Komuitpas met kansentarief. Wie op de rand van armoede leeft, heeft door middel van deze pas recht op sociale tarieven. Hierin een onderscheid maken op basis van leeftijd is totaal van de pot gerukt. Wie jonger is dan 60 jaar, moet in het Zonneheem plots een pak meer betalen. Zijn die mensen dan niet eenzaam? Deze doelgroep kan dus wel aan een sociaal tarief deelnemen aan het culturele leven in onze stad, maar moet voor een maaltijd in het Zonneheem nu 10 euro betalen. Een stijging van zomaar even 250 procent. Wie kan dat nu nog begrijpen? Er zijn mensen die met 50 euro leefgeld per week moeten leven. Die kunnen dus niet meer naar het Zonneheem komen.”

Er zijn mensen die met 50 euro leefgeld per week moeten leven. Die kunnen dus niet meer naar het Zonneheem komen. Actievoerder Christiaan De Wulf

Ondertussen werden al een kleine 300 handtekeningen ingezameld. De actievoerders hopen die zo snel mogelijk aan het stadsbestuur te kunnen afgeven. “Het is dringend nodig dat het weer verandert in het Zonneheem”, zegt De Wulf. “In het restaurant zijn er nu een pak minder bezoekers. Het gaat om gemiddeld 50 mensen minder per dag. Vroeger hadden we 120 eters per middag, en nu zijn dat er meestal maar 70. Er zijn dagen dat er zelfs nog minder eters komen. Dat zijn dus echt mensen die de prijsstijging niet aankunnen.”

Vroeger hadden we 120 eters op een middag. Nu zijn dat er nog 70... Actievoerder Christiaan De Wulf

Schepen van Financiën Marc Windey (SMS) is altijd nauw betrokken geweest bij de werking van Zonneheem, en vraagt wat geduld. “We gaan de prijsstijging zeker evalueren, maar dat kan je alleen maar goed doen met cijfers van zes maanden”, zegt Marc Windey. “We willen de cijfers dus kennen van augustus tot en met januari. In februari gaan we die oefening zeker maken. We gaan ook de seniorenraad om advies vragen. De petitie is een initiatief van een politieke partij die zelfs niet meer vertegenwoordigd is in de gemeenteraad. Wij gaan ons als schepencollege baseren op de objectieve gegevens. En die krijgen we pas begin februari”, zegt de schepen nog.