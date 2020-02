Personeel OCMW moet binnenkort betalen om aan werk te parkeren: “500 euro per maand voor parking, waanzin!” ACV kondigt acties aan als bestuur beslissing niet intrekt Joeri Seymortier

18 februari 2020

17u19 0 Eeklo De parking aan de site Zuidkaai in de Zuidmoerstraat in Eeklo wordt kleiner, en wordt een betalende parking. Het personeel van het OCMW parkeert er nu gratis, maar binnenkort zal een dagje op het werk bijna 25 euro parkeergeld kosten. Het ACV kondigt acties aan, omdat het stadspersoneel deze nieuwe regel niet pikt. “Wie wil er nu 500 euro parkeergeld per maand betalen om naar zijn werk te gaan?”, klinkt het.

De parking aan de Zuidkaai in de Zuidmoerstraat in Eeklo wordt volledig vernieuwd. Er blijven maar 34 parkeerplaatsen over, en de stad gaat er ook een betalende parking van maken. Stadspersoneel dat op de Zuidkaai werkt en met de auto naar het werk komt, zal dus 3 euro per uur moeten betalen. Ook kansengroepen die naar wijkcentrum De Kring komen, zullen binnenkort parkeergeld moeten betalen. Het ACV neemt het op voor het boze personeel, en kondigt acties aan.

“De parking op de Zuidkaai is een centrumparking, dus na de vernieuwing zal daar ook betaald moeten worden”, bevestigt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “N-VA vraagt parkeerkaarten voor het personeel van het OCMW, maar dat gaan we niet doen. We willen ons personeel wel ondersteunen om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te komen. We werken een systeem uit waarbij we premies geven aan mensen die een fiets kopen bij een plaatselijke handelaar. Wie van buiten Eeklo komt, kan best op een gratis randparking parkeren. Van daar kan je met de fiets naar de Zuidkaai. We hebben nu deelfietsen aan het station, maar we willen die zo snel mogelijk ook op andere plaatsen voorzien.”

Personeel ontgoocheld

Het personeel kwam maandag luisteren naar de gemeenteraad, maar droop na de discussie ontgoocheld af. “Wie met de wagen komt werken aan de Zuidkaai, moet binnenkort elke maand 500 euro parkeergeld betalen. Dat is waanzin”, zeggen Hilde Lampaert en Nathalie De Coster van N-VA. “Deze maatregel zorgt voor onrechtstreeks loonverlies. De parking aan het station staat altijd vol, en de parking aan de sporthal ligt te ver. Het kan toch niet dat de stad geld wil verdienen op de kap van het eigen personeel? Alternatieven voor het verkeer zijn goed, maar we mogen de autobestuurder ook niet wegpesten.”

Het kan toch niet dat de stad geld wil verdienen op de kap van het eigen personeel? N-VA Eeklo

OCMW-voorzitter Danny Smessaert (SMS) verdedigt de beslissing. “Personeel van stad of OCMW dat in het centrum werkt, wordt gelijk behandeld”, zegt Danny Smessaert. “Wie in de bibliotheek, in De Herbakker of op het stadhuis werkt, kan ook niet gratis parkeren aan het gebouw waar hij of zij werkt. De oppositie heeft schrik dat ik op de Zuidkaai een gratis parkeerkaart zal krijgen. Maar ik stel ze gerust: ik zal te voet van thuis naar de Zuidkaai wandelen.”

Iedereen gelijk. Wie in de bibliotheek, in De Herbakker of op het stadhuis werkt, kan ook niet gratis parkeren aan het gebouw waar hij of zij werkt. Danny Smessaert, OCMW-voorzitter

De invoering van het betalend parkeren is nog niet voor morgen. De parking moet eerst heraangelegd worden. De muur tussen de huidige parking en de binnenkoer van de Zuidkaai zal verdwijnen, zodat het een open geheel wordt.