Peperdure restauratie of afbreken? Dringend actie nodig voor kerktoren Oostveld Wat wordt het lot van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk? Joeri Seymortier

28 januari 2020

21u46 0 Eeklo Er moet dringend iets gebeuren met de kerktoren van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk op het Oostveld in Eeklo. De kerktoren brokkelt af en komt steeds in slechtere toestand. Zo erg zelfs dat werkmannen momenteel niet meer op de toren mogen. “Ofwel moet er een peperdure restauratie komen, ofwel moet de kerktoren afgebroken worden”, zegt schepen Marc Windey.

Eeklo had ooit vier kerken, en daar blijven er vandaag nog maar twee volwaardig van over. De kerk in Balgerhoeke en de hoofdkerk Sint-Vincentius achter het stadshuis blijven bestaan, en wachten op een renovatie. De kerk in de wijk Sint-Jozef werd eerder al ontwijd en wordt momenteel met de nodige problemen verbouwd tot een kinderopvang. In de kerk op het Oostveld zijn er nu geen wekelijkse kerkdiensten meer, maar occasionele erediensten zoals begrafenissen worden er voorlopig wel nog gehouden. Wat de toekomst van de kerk op het Oostveld precies is, werd door het kerkbestuur nog niet definitief beslist. Het stadsbestuur wil spoed in het dossier, want de toestand van de kerktoren op het Oostveld wordt maand na maand slechter.

Uitdovend karakter

“Naar veiligheid toe is het niet meer verantwoord om de kerktoren op het Oostveld nog lang te laten staan”, zegt schepen Marc Windey (SMS). “Geen paniek: er is geen direct gevaar bij windstoten of storm. Maar we moeten realistisch zijn: daar moet dringend iets gebeuren. Er staan al jaren hekken rond de toren, omdat de tegels aan de buitenkant afbrokkelen. De toestand is nu zo erg geworden dat er in een verslag te lezen staan, dat gespecialiseerde vakmannen zelfs de toren niet meer op mogen voor oplapwerken. Ofwel gaan we dus moeten gaan voor een peperdure grondige restauratie, ofwel zal de kerktoren afgebroken moeten worden. Maar is een restauratie verantwoord voor een kerk met een uitdovend karakter? De toren staat helemaal los van de kerk, dus een afbraak is perfect mogelijk. Alles zal afhangen van de beslissing die het kerkbestuur neemt over de toekomst van de kerk.”

De toestand is nu zo erg geworden dat er in een verslag te lezen staan, dat gespecialiseerde vakmannen zelfs de toren niet meer op mogen voor oplapwerken. Marc Windey, schepen Eeklo

Wat er met de kerk van het Oostveld moet gebeuren, is nog altijd niet duidelijk. De kerk kan helemaal dicht gaan en verkocht worden, ze kan ook deels behouden blijven voor erediensten en cultuur, of ze kan integraal overgelaten worden aan pakweg het verenigingsleven die er een ontmoetingszaal van kan maken. “Het lot van de kerktoren zal ook mede met deze beslissing bezegeld worden. Maar we mogen die beslissing echt niet lang meer uitstellen”, zegt schepen Windey nog.

Uit 1965

De kerk op het Oostveld dateert van 1965. Het was tijdens het Tweede Vaticaans Concilie dat in de nieuwe stadswijk van Eeklo een kerk opgetrokken werd. Ze werd gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, en die inwijding vond een jaar later in 1966 plaats.