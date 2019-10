Pauzehap? Die mag in De Tandem gerust gezond zijn Joeri Seymortier

22 oktober 2019

08u46 0 Eeklo De leerlingen van basisschool De Tandem in Eeklo hebben geleerd dat een gezonde pauzehap ook best lekker en leuk kan zijn.

Een tussendoortje moet niet altijd een koek of een andere suikerbom zijn. Dat hebben de leerlingen van De Tandem kunnen leren. “We hebben samen met de leerlingen fruitbrochettes gemaakt met watermeloen en bananen”, zegt juf Jamila. “Ook wortelen en komkommer in een dipje van pindakaas viel in de smaak. Of wat dacht je van een volkoren rijstwafel met een sneetje belegen kaas? Bij een gezonde pauze hoort niet alleen een goed tienuurtje, ook lekker bewegen en ontspannen zorgen voor energie. Ook daarvoor hebben we voor de nodige inspiratie en suggesties gezorgd.”