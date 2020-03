Paul Verstraete (N-VA) pleit voor meer Nederlands in straatbeeld Eeklo: “Weg met die vreemde namen” Joeri Seymortier

09 maart 2020

14u12 0 Eeklo Gemeenteraadslid Paul Verstraete (N-VA) pleit voor meer Nederlands in het straatbeeld van Eeklo.

Paul Verstraete wil dat de stad premies geeft aan winkels en bedrijven die bewust voor een Nederlandstalige naam kiezen. “Ik zie steeds meer Franse en Engelse namen in ons straatbeeld verschijnen”, zegt Paul Verstraete. “Jammer, want een Vlaamse naam kan echt zeer mooi zijn. In Eeklo zijn er zo voorbeelden genoeg met onder andere de Bakkerei, De Zoete Parel of Deli-Kaas. De stad moet ondernemers ondersteunen om voor een Nederlandse naam te kiezen, en daar premies voor geven.”

Het stadsbestuur van SMS, Open Vld en Groen wil niet ingaan op het voorstel, omdat ze iedereen de vrijheid wil laten zelf een naam te kiezen. “Ah, cultuurbarbaren heb je overal”, reageerde Verstraete nog na de stemming op de gemeenteraad.

