Paul Verstraete geeft uitleg bij exit N-VA: “De partij is veel te soft geworden en voert nog amper oppositie” Joeri Seymortier

22 augustus 2020

12u31 0 Eeklo Paul Verstraete (63) geeft Paul Verstraete (63) geeft één dag na zijn ontslag uit N-VA Eeklo tekst en uitleg bij zijn beslissing. “Een tweespalt tussen het oude en nieuwe bestuur”, klinkt het.

Paul Verstraete maakte vrijdag bekend dat hij N-VA Eeklo zou verlaten, en dat hij voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid zou zetelen. Ook partijvoorzitter Nathalie De Coster stapt uit de partij. “N-VA Eeklo zit in een diepe crisis”, geeft Paul Verstraete nu uitleg bij zijn beslissing. “Sinds de verkiezingen van 2018 heeft al meer dan de helft van de bestuursleden de partij verlaten. Dat komt door een aanslepende tweespalt tussen het oude en het nieuwe bestuur. Die tweespalt heeft half mei geleid tot een openlijk conflict waarbij onze fractievoorzitter Peter De Graeve ontgoocheld is opgestapt uit de partij en de gemeentepolitiek. Ik heb toen samen met Nathalie De Coster die malaise proberen aan te pakken, maar op de jongste bestuursvergadering bleef men wegkijken van het probleem, waardoor ook niks is uitgeklaard en de leegloop aanhoudt. Door zelf uit de partij te vertrekken zal nu hopelijk die tweespalt stoppen, zodat de partij weer met nieuwe mensen kan opgebouwd worden.”

Paul Verstraete vindt N-VA Eeklo ook te soft geworden. “Problematisch blijft wel dat de restpartij nog amper de ambitie heeft om oppositie te voeren in Eeklo. Ze noemen het zelf graag een ‘zachte oppositie’. Ze leunen blijkbaar liever aan tegen de bestuurscoalitie. Dit is onbegrijpelijk in een stad met amper een meerderheid”, zegt Verstraete nog.