Parochie organiseert Goededoelenbeurs Joeri Seymortier

21 november 2019

09u47 0 Eeklo De parochie van Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins organiseert op zondag 24 november een Goededoelenbeurs.

De beurs wordt zondag gehouden in zaal ’t Kerkplein, op het Kerkplein 4 in Eeklo. Je kan er terecht van 10 tot 16 uur. De opbrengst gaat naar goede doelen: Bescherming van het Leven, Bond zonder Naam, Humival, Naaste in Nood, Oxam Wereldwinkel, Reumafonds, en het Rode Kruis. Je kan geschenken kopen, en ook genieten van een pannenkoek, koffie en thee.

Gratis toegang.