Parking of parkeertoren op site Witte Huis? “Niet voorzien in de nieuwe plannen” Joeri Seymortier

02 november 2019

12u27 0 Eeklo Een parking of zelfs een parkeertoren op de plaats van het Witte Huis in Eeklo. Dat is volgens Paul Verstraete (N-VA) de oplossing voor het parkeerprobleem in de stad.

Eeklo gaat het oude politiekantoor of het Witte Huis in de Tieltsesteenweg verkopen. Eind december neemt de politie haar intrek in de nieuwe politiegebouwen. De stad wil het oude commissariaat dan openbaar verkopen aan een ontwikkelaar die op de site voor een nieuw woonproject kan zorgen.

“Het Witte Huis ligt op een belangrijke invalsweg naar onze stad” zegt gemeenteraadslid Paul Verstraete. “Een parking of zelfs een parkeertoren op die site zou daar niet misstaan. Er is echt wel een parkeerprobleem in Eeklo. Grote parkings voorzien aan de rand van de stad en op de grote invalswegen, is de oplossing voor de toekomst.”

Een parking op de site van het Witte Huis zal er alvast niet komen. “We hebben een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan gemaakt voor die site, en een parking is door in ieder geval niet voorzien”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS).