Overal BOB-campagnes, ondanks beperkte capaciteit Wouter Spillebeen

28 november 2019

18u02 0 Eeklo In het Meetjesland nemen alle politiezones de komende maanden deel aan de BOB-campagne, al is dat voor sommige zones evidenter dan voor andere. Door personeelstekort en ziektes gaan de controles op enkele plaatsen op kleinere schaal door. “We doen wat we kunnen, maar hebben niet gigantisch veel capaciteit.”

In de politiezones Assenede-Evergem en Deinze-Zulte-Lievegem gaan de geplande alcoholcontroles door zoals gepland. Beide zones maken geen gewag van onderbezetting. In andere zones is dat anders. “We zullen controles uitvoeren, maar dat hangt af van de beschikbaarheid van de ploegen”, duidt commissaris John Van Acker van politiezone Maldegem. “Het personeelstekort is zeker een factor. De vacatures in het basiskader raken stilaan opgevuld, maar in het middenkader is er nog een tekort. We zullen doen wat we kunnen, maar we hebben zeker niet gigantisch veel capaciteit om aan de campagne mee te doen.”

In politiezone Aalter is de onderbezetting van een heel andere aard. “Er zijn enorm veel zieken”, volgens korpschef Peter Ponnet. “Normaal zouden we acties organiseren met veertien medewerkers, maar daar schiet slechts de helft van over. Dat konden we natuurlijk niet voorspellen. De acties gaan wel door zoals gepland. Medewerkers die op de wijkdienst staan, worden dan gerekruteerd om deel te nemen aan de BOB-campagne.”

Patrouilles controleren ook

In zone Meetjesland Centrum vangt de politie de extra werklast creatief op. “We werken samen met aspiranten van politieschool Paulo. Bij wijze van stage voeren ze in samenwerking met ons de controles uit. Zonder hen zou het ook lukken, maar zou alles veel kleinschaliger moeten. Het is dus een win-winsituatie.”

Wie er makkelijk van af denkt te komen in de zones waar minder BOB-acties doorgaan, is eraan voor de moeite. Overal worden namelijk ook in het kader van de reguliere werking alcoholcontroles uitgevoerd door de patrouilles die op pad zijn. De kans om tegen de lamp te lopen is dus overal reëel.