Oudste Eeklonaar Oscar Verspeurt (104) overleden Joeri Seymortier

22 mei 2019

17u13 0 Eeklo De stad Eeklo verliest haar oudste inwoner. Oscar Verspeurt zou deze zomer 105 kaarsjes uitblazen, maar zo ver komt het niet.

De 104de verjaardag van Oscar werd vorige zomer in augustus nog gevierd in de cafetaria van rusthuis Sint-Elisabeth op de Tieltsesteenweg in Eeklo. Het stadsbestuur kwam hem daar feliciteren, en Oscar genoot toen nog van een vleugje accordeonmuziek.

Oscar woonde een groot deel van zijn leven in de Zilverstraat, verhuisde in 1985 naar het Zonneheem en woont sinds 2006 in Sint-Elisabeth. Hij trouwde met Orpha Van Suypeene. Zijn vrouw overleed tien jaar geleden. “Ik heb altijd bij de likeurstokerij Brandi-Van Branteghem in de Boelare gewerkt. Daar deed ik de leveringen per fiets, bureauwerk en de boekhouding”, zei Oscar op zijn laatste verjaardag.

De uitvaart van Oscar vindt plaats op vrijdag 24 mei om 10 uur in de kapel van Sint-Elisabeth in Eeklo. Daar kan je zoon Carlos en de kleinkinderen condoleren.