Oude melkfabriek wordt nieuwe ontmoetingsplek Joeri Seymortier

29 september 2019

11u30 4 Eeklo De oude gebouwen van de Thuiszorgwinkel van de CM in Eeklo zijn verbouwd tot een nieuwe ontmoetingsplek voor verschillende organisaties.

De Thuiszorgwinkel verhuisde begin 2017 van het CM-gebouw in de Garenstraat naar de locatie tegenover AZ Alma. De voorbije maanden trokken drie verenigingen en één ondernemer het CM-gebouw op de site van de oude melkfabriek Stassano in. Hannah, het activiteitencentrum voor mensen met een niet aangeboren handicap van De Vierklaver, biedt er dagactiviteiten aan. De Wereldwinkel verkoopt er fairtrade producten: van etenswaren en dranken tot sjaals en verzorgingsproducten. Natuurpunt & Partners Meetjesland heeft er nu haar kantoor en vergaderzaal naast de Wereldwinkel. Achteraan geeft de onderneming 2BUltra personal coaching op fysiek en mentaal vlak. “Het idee om met meer organisaties samen een gebouw te huren, zorgt voor meer betrokkenheid en een interessante wisselwerking”, zegt Gaea Rysselaere van Natuurpunt en Partners Meetjesland. “Het is een plek om elkaar te ontmoeten, samen activiteiten te organiseren, nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Belangrijk is ook integratie in de buurt.”