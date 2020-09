Oude dansschool en schoenfabriek wordt wooncomplex: helft verkocht bij eerste spadesteek Joeri Seymortier

18 september 2020

08u47 1 Eeklo De bouwwerken zijn gestart voor het nieuwe woonproject Dans, tussen de Boelare en het Jan Frans Willemsplein in Eeklo. Bij de start is al de helft verkocht.

Dans komt op de plaats waar vroeger een schoenenfabriek stond, en waar onlangs de oude dansschool Ann-Sophie Deweer gesloopt werd. De eerste spadesteek van het woonproject werd gegeven, in aanwezigheid van de eerste kopers. “Alles samen gaat het om 55 appartementen”, zegt projectverantwoordelijke Peter Vereycken van Stigt NV. “Er komen 52 appartementen in de eerste fase, en nadien nog eens drie appartementen in het poortgebouw aan de Boelare 103. Dans ligt op wandelafstand van het centrum van Eeklo, en zal ook midden in het groen liggen. Troeven die gesmaakt worden, want bij de eerste spadesteek is zowat de helft van de appartementen verkocht. In het eerste kwartaal van 2022 moeten de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen.”

Op zaterdag 19 september is er een infodag. Die vindt plaats op de werf, Boelare 103, van 10 tot 16 uur. Omwille van Corona moet je vooraf inschrijven op de website www.dans-eeklo.be/infodag.