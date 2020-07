Oud politiekantoor wordt na zomerverlof te koop gezet Joeri Seymortier

17 juli 2020

10u28 0 Eeklo Eeklo zet het oude politiekantoor, het Witte Huis in de Tieltsesteenweg, na het zomerverlof te koop.

Nu de politie in het nieuwe commissariaat huist, wordt het oude politiekantoor binnenkort te koop gezet. Het dossier werd overgemaakt aan de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid voor de voorbereiding en organisatie van de openbare verkoop. “De publiciteit voor de openbare verkoop wordt na het zomerverlof opgestart”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Er worden verschillende verkoopsvoorwaarden opgelegd. Zo moet de waardevolle boom op de site behouden blijven. Een eventuele sloop of ingrijpende verbouwingen moeten afgewogen worden ten aanzien van de ‘richtlijn voor het beoordelen van sloopaanvragen van gebouwen opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed’ van het Agentschap Onroerend Erfgoed.”