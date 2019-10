Oud politiegebouw vanaf 20 december leeg: Eeklo gaat Witte Huis verkopen Joeri Seymortier

23 oktober 2019

11u54 3 Eeklo De stad Eeklo gaat het Witte Huis in de Tieltsesteenweg openbaar verkopen. De politie verhuist op 20 december naar de nieuwbouw.

Het Witte Huis in de Tieltsesteenweg is vandaag het politiekantoor van de zone Meetjesland Centrum. Dat is de politie voor Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke. Maar het politiekantoor is totaal uitgeleefd. Achter het politiekantoor wordt momenteel een nieuw commissariaat gebouwd. “De politie zal op 20 december haar intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Het Witte Huis komt vanaf dan leeg te staan en is eigendom van de stad. We hebben beslist om het gebouw openbaar te verkopen. De grond is daar omgezet tot bouwgrond, dus dat wordt een ideale stek voor een bouwpromotor.”

Wat het Witte Huis moet opbrengen, wordt vandaag nog niet bekendgemaakt. De instelprijs moet nog bepaald worden. Wanneer de nieuwe eigenaar het Witte Huis wil slopen, zal die dat grondig moeten motiveren. De sloop moet volgens de akte opwegen tegen de erfgoedwaarde van het gebouw. Een bepaling die N-VA Eeklo liever niet in het dossier gezien had. “Het Witte Huis zit vol asbest en is compleet uitgeleefd. Daar is eerlijk gezegd nog maar weinig erfgoedwaarde aan”, zegt Peter De Graeve van N-VA.

