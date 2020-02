Oud-Eeklonaar Janvier Van Damme (40) te zien in ‘Politie 24/7’: “Politie is voor mij geen job. Het is mijn passie en mijn hele leven” Joeri Seymortier

17 februari 2020

11u04 2 Eeklo Oud-Eeklonaar Janvier Van Damme (40) is vanaf dinsdag 18 februari te zien in de reeks ‘Politie 24/7’ op Een. Hij is inspecteur bij het politiekorps van Antwerpen, en is dinsdagavond te volgen tijdens een spannende interventie. “Ik zou nooit politie willen of kunnen zijn in mijn geboortestad Eeklo. Objectiviteit staat voorop, dus ik werk liever niet in een stad waar ik iedereen ken.”

Janvier Van Damme woont voor zijn job nu wel in Antwerpen, maar hij is en blijft een volbloed Eeklonaar. Hij zat tien jaar lang voor Open Vld in het OCMW-bestuur in Eeklo, en was er een tijdlang plaatsvervangend voorzitter. Hij was medewerker van toenmalig senator Paul Wille, en heeft nog bij Ambulance 2000 in Eeklo gewerkt. Hij was ook een tijdlang voorzitter van de holebivereniging Casa Rosa in Gent. Elf jaar geleden koos hij resoluut voor zijn kinderdroom, en startte hij een carrière bij de politie. “Deel uitmaken van een politiekorps was altijd al mijn kinderdroom”, doet Janvier Van Damme zijn verhaal. “Elf jaar geleden heb ik de stap gezet, en daar heb ik nog geen dag spijt van gehad. Toen ik door het toelatingsexamen was, kon ik kiezen tussen een job in Brussel of Antwerpen. Het is Antwerpen geworden. In Eeklo zou ik nooit inspecteur willen zijn. Ik ken daar te veel mensen, en in onze job staat objectiviteit voorop. Ik woon in Berchem en ben bij de politie actief binnen de zone Antwerpen-centrum. Het is in onze job altijd goed om wonen en werken een beetje uit mekaar te houden. Ik noem het nu wel mijn job, maar eigenlijk voelt het voor mij zo helemaal niet aan. Bij de politie zijn is voor mij een passie en eigenlijk mijn hele leven.”

Van Damme is te zien in de aflevering van deze week, en komt ook nog eens ruim aan bod op 3 maart. “Ik vind het een mooie kans dat ik mag deelnemen aan de docusoap die ons politiewerk echt goed in beeld brengt”, zegt Janvier. “Leuk dat vrienden en familie zo eens zien wat ons werk eigenlijk echt inhoudt. Ik werk in de interventieploeg, en word dus via de 101-centrale overal naartoe gestuurd waar meldingen van binnen komen. Je komt letterlijk alles tegen. In een jaar werken in een centrumstad als Antwerpen zie je wellicht meer dan in vijf jaar in een andere politiezone. Tijdens de uitzendingen waar ik aan bod kom, volgen we de zoektocht naar een vrouw die door haar dochter als vermist opgegeven wordt. In een andere uitzending komt ook een verhaal aan bod over geweldpleging in een gezin, met problemen tussen een vader en zoon. Mijn ervaring bij het OCMW van Eeklo helpt mij ook in mijn politiewerk. Wij komen vaak bij probleemgezinnen terecht, en daar komt mijn ervaring met de hulpverlening van het OCMW dagelijks van pas. Of het niet zwaar is om dag in dag uit tussen ‘slecht nieuws’ te zitten? Eigenlijk niet, want ons werk is ook niet altijd slecht nieuws. In het geval van de vermiste moeder, hebben we de vrouw effectief terug gevonden. Zo hebben we de hele familie blij gemaakt.”

‘Politie 24/7’ is te zien op dinsdag 18 februari, om 21.10 uur op Een.