Opvallend minder boetes uitgedeeld bij coronacontrole Wouter Spillebeen

03 augustus 2020

17u02 0 Eeklo De politie van regio Meetjesland Centrum controleerde afgelopen zondag opnieuw op het naleven van de coronamaatregelen en stelde vast dat die vrij goed werden opgevolgd. Enkel twee personen in het centrum van Eeklo die zonder mondmasker rondliepen krijgen een boete.

De coronaploeg van de politie onderwierp verschillende horecazaken in de zone aan een onverwachte controle. Bij een vorige controlerond werd een uitbater nog betrapt terwijl hij zonder mondmasker klanten bediende. Dit weekend deelde de politie geen boetes uit in horecazaken. Ook aan De Boerekreek, waar de ploeg extra toezicht hield, werden er ondanks de drukte geen inbreuken vastgesteld.

In het centrum van Eeklo interpelleerde de politie wel twee personen die zonder mondmasker rondliepen. In de zones waar voor parking betaald moet worden, is dat verplicht. Zij mogen zich aan een boete van 250 euro verwachten. De cijfers staan er in elk geval beter voor dan na de vorige controleactie.