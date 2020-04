Oppositie Eeklo wordt ongeduldig: “Waar blijven die steunmaatregelen voor corona?” Joeri Seymortier

21 april 2020

10u04 0 Eeklo De oppositie van Eeklo wil dat het stadsbestuur een versnelling hoger schakelt, en dringend uitpakt met een pak maatregelen om getroffen handelaars en inwoners in en na coronatijd te steunen.

Eeklo besliste eerder om een taskforce in te richten die steunmaatregelen moet uitwerken. “Na meer dan twee weken horen we eindelijk een eerste geluidje van de burgemeester, waarbij alleen maar om input wordt gevraagd”, zegt Peter De Graeve (N-VA). “Wij willen echt verder gaan dan borden zetten met slogans of hashtags ‘zorg voor elkaar’ en ‘koop lokaal’. Want behalve deze PR-stunts is de taskforce zo stil als het verkeer op de N9. Wij willen zo snel mogelijk concrete ondersteuningsmaatregelen.”

Ook CD&V heeft de voorstellen ingediend, en wil een versnelling hoger. “We zijn ondertussen drie weken verder”, zegt Filip Smet (CD&V). “Tot op vandaag is niet geweten wanneer de taskforce zal samenkomen en hoe we hierin zullen samenwerken. We hebben nood aan brede maatregelen: van handelaars tot cultuur en van kwetsbare gezinnen tot senioren.”

“Politieke spelletjes”

“Dit is duidelijk een aanzet van politieke spelletjes en daar doen wij niet aan mee”, zeggen burgemeester Luc Vandevelde (SMS) en schepen Christophe De Waele (Open Vld). “We doen al het mogelijke om de coronapijn voor iedereen te verzachten. Deze week, als alle politieke fracties en adviezenraden hun voorstellen ingediend hebben, zal de taskforce de voorstellen beoordelen. En dan worden die gelanceerd en gecommuniceerd.”