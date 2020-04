Oppositie Eeklo vraagt ‘politieke taskforce’ tegen sociale en economische impact corona Joeri Seymortier

02 april 2020

10u25 0 Eeklo De oppositiepartijen CD&V en N-VA in Eeklo vragen de oprichting van een ‘politieke taskforce’ om maatregelen te nemen tegen de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis.

Filip Smet (CD&V) en Peter De Graeve (N-VA) slaan met het voorstel de oppositiehanden in mekaar. “Het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen ter bestrijding van dit virus hebben een enorme impact op onze samenleving, met ook in Eeklo grote sociale en economische gevolgen voor mensen en bedrijven”, zegt het duo. “Dit is een uitzonderlijke situatie die daardoor ook een uitzonderlijke aanpak vraagt. Dat geldt voor alle overheidsniveaus, dus ook voor het bestuur in Eeklo. Bovendien zou het een sterk signaal zijn naar de Eeklose burgers en bedrijven als er over de partijgrenzen heen kan samengewerkt worden. Wij stellen voor dat er een politieke taskforce opgericht wordt, waarin alle fractieleiders van de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Deze taskforce houdt zich bezig met het in kaart brengen van de negatieve economische en sociale impact van de coronamaatregelen, en doet voorstellen om deze impact te compenseren. De voorstellen worden dan voorgelegd aan het schepencollege. Die kan de maatregelen uitrollen, en aan de gemeenteraad voorleggen.”

Het schepencollege van Eeklo zegt achter de schermen al zwaar aan het werk te zijn om maatregelen te nemen voor burgers en bedrijven in Eeklo. “Die worden zo snel mogelijk gecommuniceerd”, klinkt het nog.