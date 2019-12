Oppositie Eeklo hard voor meerjarenplan: “Gebrek aan ambitie en gebrek aan visie” Joeri Seymortier

17 december 2019

14u57 5 Eeklo Het meerjarenplan van het stadsbestuur Eeklo zorgt voor veel kritiek bij de oppositiepartijen. Zij noemen het een gebrek aan visie en ambitie.

Je kon in Het Laatste Nieuws al de tien grootste projecten van het nieuwe stadsbestuur van Eeklo ontdekken. Het plan van meer dan 800 pagina’s is niet naar de zin van de oppositie. “Een gebrek aan ambitie en gebrek aan visie van de nieuwe beleidsploeg”, vat Filip Smet (CD&V) samen. “De financiën werden in goede gezondheid overgelaten door het vorige bestuur. Maar wat doet de nieuwe bestuursploeg? Besparen op personeel en zelfs personeel ontslaan, waardoor er minder dienstverlening is. Er worden ook een pak initiatieven geschrapt of nog maar eens uitgesteld. Ik denk daarbij aan het dossier van CC De Herbakker, de heraanleg van de Leopoldlaan, geen Sporthome meer, geen verhuis naar de Paterskerk, geen bladkorven en groenzakken meer, geen nieuw recyclagepark en geen nieuwe brandweerkazerne. Wat met de Balloonmeeting? Wat met de vzw Heldenhuis. In plaats van een gezonde baby, bevalt de beleidsploeg van een mager beestje.”

Niet sociaal

Zelfs de belastingverlaging van 8 naar 7,7 procent wordt gehekeld. “Omdat het geen belastingverlaging is”, zegt Smet. “De grootste winst is voor de grootste inkomens, en dat is niet sociaal. Deze belastingverlaging wordt ook direct gecompenseerd door hogere andere retributies en kosten zoals de verhoging van de prijzen voor Zonneheem, betalen voor het gebruik van de weg wanneer men verhuist, en hogere dossierkosten wanneer men documenten nodig heeft van de stad.”



https://www.hln.be/in-de-buurt/eeklo/10-keer-nieuwe-wind-door-eeklo-lagere-belastingen-renovatie-academie-en-de-herbakker-en-plan-voor-sfeervolle-markt~a9facf7c/