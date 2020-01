Opening uitkijktoren Het Leen nog even uitgesteld Joeri Seymortier

29 januari 2020

11u38 0 Eeklo De uitkijktoren van provinciaal domein Het Leen in Eeklo gaat vandaag, woensdag 29 januari, dan toch nog niet open.

De voorbije weken werden stabiliseringswerken uitgevoerd aan de nieuwe uitkijktoren in Het Leen in Eeklo. De toren van 21 meter hoog werd de voorbije zomer gebouwd, en moest in oktober eigenlijk geopend worden. Maar al snel werd gezien dat er stabiliteitsproblemen waren, en daardoor werd de uitkijktoren meteen weer gesloten voor het publiek. Niemand mocht er op. De voorbije weken werd gewerkt, en woensdag 29 januari werd naar voor geschoven als mogelijke nieuwe openingsdatum. Maar dat wordt niet gehaald.

“De werken zijn achter de rug, maar we hebben van de verzekering nog geen toestemming om de uitkijktoren te openen voor het publiek. Hoe lang het nog gaat duren weten we niet. We vragen nog eventjes geduld”, klinkt het aan de balie van Het Leen.