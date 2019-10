Opening kinderopvang in oude Sint-Jozefkerk (nog eens) uitgesteld Joeri Seymortier

22 oktober 2019

10u37 0 Eeklo De opening van de kinderopvang De Abdij in de oude Sint-Jozefkerk in Eeklo is nog maar eens uitgesteld.

De oude kerk in de wijk Sint-Jozef wordt al een tijdje verbouwd en moet de nieuwe stedelijke kinderopvang voor de buurt worden. Die kinderopvang moest eigenlijk al lang open zijn, maar de werken lopen vertraging op. De Abdij zou dan tijdens de komende herfstvakantie officieel geopend worden, maar ook die opening moet nu uitgesteld worden.

“De aannemer heeft wat problemen, onder andere met het ventilatiesysteem”, zegt schepen Ann Van den Driessche (Open Vld). “De opening van begin november moet dus uitgesteld worden. Ik kan vandaag zelfs geen nieuwe datum voorop stellen, want ook de aannemer weet het niet. Wij vinden dit als stadsbestuur ook vervelend, maar we kunnen er weinig aan doen. De kinderopvang in de oude kerk Sint-Jozef zal maar geopend worden, wanneer alles helemaal klaar is. Een datum is vandaag moeilijk te geven, maar het wordt wellicht pas na Nieuwjaar”, zegt de schepen nog.