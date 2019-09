Op weg naar een derde wielermuseum in Vlaanderen? “Met Roger De Vlaeminck in de buurt moeten we daar werk van maken” Joeri Seymortier

03 september 2019

17u18 0 Eeklo Eeklo wil zich meer profileren als echte wielerstad. Zondag 8 september is Eeklo gaststad voor de opening van het internationaal veldritseizoen. Maar er is meer: Eeklo droomt luidop van een eigen wielermuseum. “Met een Roger De Vlaeminck in de buurt, en de collectie van verzamelaar Marc Van Hamme, moeten we daar werk van maken”, zegt schepen Marc Windey.

Eeklo wordt op zondag 8 september het centrum van de wielerwereld. Op de terreinen achter de stedelijke sporthal wordt de Ethias Cross gereden. Dat is meteen ook de opener van het internationale veldritseizoen. “We zijn trots dat we de openingsrit kunnen binnenhalen, en willen Eeklo de komende jaren dan ook nog veel meer als wielerstad in de etalage zetten”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “Met een topper als Roger De Vlaeminck in onze buurt, zouden we nog veel trotser moeten zijn dan we vandaag al zijn. Eeklo zou voor De Vlaeminck moeten doen, wat Brussel deze zomer gedaan heeft voor Merckx. Roger heeft 800 podiumplaatsen bij mekaar gereden en is een levende legende. Daarenboven hebben we in Eeklo ook verzamelaar en wielerkenner Mark Van Hamme. Ik heb die man zijn wielercollectie onlangs kunnen bekijken en dat is een regelrechte schatkamer. We moeten die rijkdom aan wielerinformatie dringend publiek maken. Niet Roeselare of Oudenaarde, maar Eeklo zou eigenlijk de stad moeten zijn met een echt wielermuseum. Ik ga dat dan ook aan het schepencollege voorstellen.”

Open cross

Nu is het vooral aftellen naar het sportfeest van zondag 8 september. “Het wordt een open cross, en dus een feest voor elke sportliefhebber”, zegt schepen Windey. “De toppers Wout Van Aert en Mathieu Van Der Poel zullen er zondag niet bij zijn in Eeklo. Dat is enigszins jammer, maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat het echt spannend zal worden en dat niemand nu al weet wie de cross zal trekken. Het parcours is dit jaar volledig uitgetekend op de site achter het Sportpark van Eeklo. Het park zit niet meer in het parcours. Er zijn veel bochten in het parcours, maar dat zorgt er ook voor dat de bezoekers de renners constant zullen zien.”

Comeback Jolien

Achteraan de sportsite liggen grote crossheuvels, waar de renners zondag op zullen zweten. Die heuvels blijven ook na de cross van 8 september liggen, en zullen een permanent oefenparcours vormen voor de crossers en wielrenners uit het Meetjesland.

De eliterenners rijden zondag om 15 uur. Om 10 uur wordt al gestart met de nieuwelingen, en om 11.50 uur de junioren. De elite dames rijden om 13.45 uur, met ook de comeback van Jolien Verschueren na een lange ziekte. Haar supportersclub uit Den Eiktak in Eeklo zal zondag alvast op de eerste rij staan. Kaarten voor de cross kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Jonger dan 12 jaar gratis. De cross is zondag ook rechtstreeks te volgen op VTM.

Info: www.eeklo.be.