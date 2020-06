Ook zo steun je horeca: Immo Yves deelt restobon uit aan wie huis verkoopt Joeri Seymortier

04 juni 2020

19u29 0 Eeklo Immo Yves uit de Stationsstraat in Eeklo wil de horeca in de stad steunen, en deelt aan klanten een restobon van 100 euro uit.

De bon die bij Immo Yves uitgegeven wordt, is enkel te gebruiken in de Eeklose horecazaken. “Mensen die hun woning bij ons in verkoop geven, trakteren wij op een ‘Immo Yves Restobon’ van 100 euro”, zegt Yves Deleyn. “De bon wordt opgesplitst in vijf keer 20 euro, zodat de mensen meerdere horecazaken kunnen bezoeken. Ik vind het belangrijk om als ondernemer initiatieven te nemen waarbij ik collega-ondernemers kan steunen. Want we moeten allen samen vooruit. De horeca in Eeklo heeft het zwaar te verduren gehad, en het ziet er naar uit dat ze enorme inspanningen zullen moeten doen om hun zaak goed te runnen. Wij willen hierbij alvast ons steentje bijdragen. Hopelijk kan iedereen binnenkort weer genieten van een terrasje.”