Onthaalbalie Stadskantoor Eeklo weer open zonder afspraak Joeri Seymortier

01 oktober 2020

14u29 1 Eeklo De stad Eeklo voert enkele coronaversoepelingen door, waardoor je nu zonder afspraak naar de onthaalbalie van het Stadskantoor kunt.

De versoepeling blijft beperkt. “Zonder afspraak naar het Stadskantoor komen, is echt alleen voor eerstelijnshulp”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Dat is bijvoorbeeld om afvalzakken te kopen, een Eeklobon te kopen of iets op te halen. Voor al de rest moet je nog altijd een afspraak maken. Ook wanneer je in het stadhuis op de Markt moet zijn, is er nog altijd een afspraak nodig.”

Ook de bibliotheek, lokaal dienstencentrum Zonneheem en het cultuurcentrum zijn weer gewoon open. Het Sportpark is weer open voor sportclubs, maar individuele zwemmers moeten nog altijd reserveren.