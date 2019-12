Ondernemersaward Theo keert in 2020 terug Joeri Seymortier

27 december 2019

15u34 3 Eeklo Eeklo gaat in 2020 voor een nieuwe editie van de Theo, de ondermersawards voor bedrijven en ondernemers in de stad.

De nieuwe bestuursploeg van Eeklo gooit het op veel vlakken over een andere boeg, maar het idee van de Theo wordt behouden. Theo staat voor Trofee Hedendaags Eekloos Ondernemen. “De ondernemersprijzen worden in 2020 opnieuw uitgereikt, en dat zal tweejaarlijks blijven gebeuren”, zegt schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld). “De Theo’s is een evenement bij uitstek onze verdienstelijke Eeklose bedrijven extra in de kijker te zetten. Eeklo is fier op de bedrijven in de stad. Die zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar de Eeklose producten geraken wereldwijd verspreid. Dat zet Eeklo op de kaart. Dat mag ook wel eens gezegd en bestoeft worden”, vindt schepen De Waele.

Wanneer de Theo’s 2020 uitgereikt zullen worden, staat nog niet vast. De jury moet nog aan de voorbereidingen beginnen, dus wellicht wordt het najaar.