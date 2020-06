Ondernemer Michiel Steenbeke koopt Chalet Heldenpark Joeri Seymortier

09u53 0 Eeklo Ondernemer Michiel Steenbeke van Adrem Keukens in Eeklo is de nieuwe eigenaar van de Chalet Heldenpark, de vroegere Irish Pub.

Weekblad Taptoe pakt uit met de naam van de nieuwe eigenaar. De stad Eeklo wou eerst een concessiehouder zoeken voor de uitbating van de Chalet, maar die werd nooit gevonden. De stad besloot dan maar op het pand in het Heldenpark te verkopen, maar wel met de strikte voorwaarde dat het een horecazaak moest worden. De instelprijs was 255.000 euro, maar uiteindelijk werd een kleine 280.000 euro neergelegd.

Michiel Steenbeke blijft in zijn keukenwereld, maar zijn vrouw Inge Pattyn zal de horecazaak in de Chalet Heldenpark in goede banen leiden. Zij werkte tot vorig jaar bij Thomas Cook, maar moest vorig jaar na het faillissement op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het koppel wil er alvast een zaak van maken waar elke Meetjeslander zich thuis voelt.