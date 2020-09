Om naar uit te kijken: “Eeklo wil half oktober toch kermis” Joeri Seymortier

30 september 2020

17u38 1 Eeklo Als het van het stadsbestuur van Eeklo afhangt, dan komt er half oktober toch een kermis in het centrum van de stad.

Opvallend zinnetje in het persbericht over het schrappen van de mondmaskerplicht in de straten van Eeklo. Daarin stond dat een mondmasker op de kermis wel verplicht zal zijn. Hallo burgemeester? “Het is inderdaad onze bedoeling om half oktober de kermis in Eeklo te laten doorgaan”, bevestigt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “We zijn nu met de diensten aan het bekijken hoe we die kermis helemaal coronaproof kunnen organiseren. Maar als nieuwe coronacijfers geen roet in het eten gooien, komt er kermis in Eeklo.”