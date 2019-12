Oei, die Vredesboom staat er wel heel triest bij Joeri Seymortier

03 december 2019

14u07 0 Eeklo De ‘Vredesboom’ op de stedelijke begraafplaats van Eeklo oogt triest, en is zo goed als afgestorven. Zou niet mogen, volgens Paul Verstraete van N-VA.

Paul Verstraete is bikkelhard in zijn kritiek. “De Vredesboom werd vorig jaar op 11 november ingehuldigd, maar een jaar later blijft er van het boompje niet veel meer over”, zegt raadslid Paul Verstraete. “Zijn we de oorlogsslachtoffers vergeten in Eeklo? We zorgen blijkbaar niet voor zo’n belangrijk symbool. Na het trieste geboortebos in onze stad, is de Vredesboom een nieuwe kaakslag. En de stad Eeklo heeft nu het plan om de volledige middenberm van de N9 vol te planten met bomen. Wat gaat dat worden, als de stad blijkbaar nog niet voor één vredesboom kan zorgen?”

De eik op het kerkhof werd vorig jaar aangeplant, als herdenking aan de Eerste Wereldoorlog. “De Vredesboom wordt deze winterperiode opnieuw aangeplant”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “Droogteschade bij jonge aanplantingen is helaas onoverkomelijk. We zien hierbij meer en meer effecten van de klimaatverandering en de opschuivende seizoenen. Bij aanbestedingen krijg je zelden nog 100 procent plantgarantie, of je betaalt daar veel geld voor. Voor een alleenstaande boom is dat geen goed ecologisch-economisch evenwicht. Voor grote oppervlaktes zoals de aanplant van de middenberm op de N9 hebben we wel plantgarantie, en ook twee jaar onderhoud voor de volledige oppervlakte van de middenberm.”

Geboortebos herstelt

Over het geboortebos is er goed nieuws. “Een deel de aanplantingen van het geboortebos heeft zich ondertussen terug hersteld. Het hoge gras dat we afgelopen zomer laten staan hebben, heeft de bodem en het plantgoed deze zomer beter beschermd tegen uitdroging”, zegt schepen D’Haeseleer nog.