Nu toch coronabesmetting in College ten Doorn: hele klas naar huis gestuurd voor quarantaine Joeri Seymortier

15 september 2020

16u32 34 Eeklo Er is nu toch een coronabesmetting opgedoken in het College ten Doorn in Eeklo. De klasgenoten van de leerling moeten in quarantaine.

College ten Doorn communiceerde eerder deze week nog trots dat de start van het nieuwe schooljaar coronavrij gebleven was, maar heeft nu toch prijs. “Ons goed gevoel dat we de eerste veertien dagen van het schooljaar geen coronabesmettingen hadden op onze school was van korte duur”, zegt algemeen directeur Annick Willems. “Dinsdag is bij een leerling van het vijfde jaar secundair een Covid-19-besmetting vastgesteld. De medeleerlingen van zijn klas zijn uit voorzorg naar huis gestuurd, blijven daar voorlopig in quarantaine, en worden ook getest en verder opgevolgd door de contacttracing van het CLB. We blijven als school aansturen op het strikt navolgen van alle voorzorgsmaatregelen en hopen zo onze school verder te vrijwaren van nieuwe besmettingen, al zijn we natuurlijk een heel grote school.”