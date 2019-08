Nog meer wegenwerken in Eeklo: ook Burgemeester Pussemierstraat weer deels dicht Joeri Seymortier

05 augustus 2019

17u04 0 Eeklo Naast de werken op de N9 en de N49 in Eeklo starten op dinsdag 6 augustus ook de werken in de Burgemeester Pussemierstraat weer op.

Voor het bouwverlof werd al gewerkt aan de vernieuwing van de greppel in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat in Eeklo. “Vanaf dinsdag 6 augustus werkt de aannemer verder aan de vernieuwing van de greppel”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Er zal opnieuw eenrichtingsverkeer zijn, vanaf de Oostveldstraat tot de Zonnebloemstraat. De vermoedelijke einddatum voor deze werken is gepland op 26 augustus.”

Info: www.eeklo.be.