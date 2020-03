Nog geen boetes, wel sensibilisering over samenscholingsverbod Wouter Spillebeen

19 maart 2020

13u57 2 Eeklo In het Meetjesland zijn voorlopig nog geen boetes uitgeschreven voor bewoners die tegen de coronamaatregelen in toch samenscholen. De verschillende politiezones hebben wel al groepen mensen moeten sensibiliseren.

In politiezone Meetjesland Centrum bijvoorbeeld, kreeg de politie twee meldingen van jongeren die samen rondhingen. “We zijn erheen gegaan en hebben gezegd dat zo’n bijeenkomsten nu niet kunnen en dat ze naar huis moesten gaan, maar we hebben nog geen boetes uitgeschreven. De samenscholingen waren ook niet van die aard dat een boete nodig was”, klinkt het bij de politiezone.

Ook in zone Deinze-Zulte-Lievegem kwamen door het mooie weer een paar groepen jongeren samen, maar ook daar verkoos de politie om hen te sensibiliseren zonder een boete uit te schrijven. In Maldegem en Assenede-Evergem doen patrouilles toezicht op het naleven van de regels, maar er zijn nog geen boetes uitgedeeld. “Gelukkig was dat nog niet nodig”, klinkt het.