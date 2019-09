Nieuwe topman voor AZ Alma Eeklo: “Ook een ziekenhuis moet je als een bedrijf leiden” Bouwondernemer Dirk Vandenbussche voorzitter Raad van Bestuur Joeri Seymortier

05 september 2019

16u45 9 Eeklo Dirk Vandenbussche (65) uit Aalter is de nieuwe topman van het streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo. Hij is er de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. In zijn bouwgroep werkt Vandenbussche met 180 medewerkers en draait hij 100 miljoen euro omzet. “Niet iedereen hoort dat graag, maar ook een ziekenhuis moet je eigenlijk als een bedrijf leiden.”

Dirk Vandenbussche volgt Hugo Bulté op die na 18 jaar de fakkel van voorzitter van de Raad van Bestuur doorgeeft. Om zijn dagen te vullen moet de nieuwe voorzitter het nochtans niet doen. Hij staat in Aalter ook aan het hoofd van de Bouwgroep Vandenbussche. “Ik ben in 1988 uit het niets gestart met een bouwbedrijf in Aalter, en dat is vandaag een bouwgroep geworden met 180 medewerkers en een jaaromzet van 100 miljoen euro”, zegt Dirk Vandenbussche. “Of ik dan nog tijd over heb voor AZ Alma? In mijn bedrijf heb ik een sterk team rond mij. Ik heb altijd gezegd dat het in mijn bedrijf de ambitie was om mezelf ooit overbodig te maken. Ik zie mezelf daar nu eerder als een coach. Het operationele laat ik steeds meer los. Er komt dus tijd vrij in de bouwgroep en die tijd ga ik met plezier in AZ Alma steken. Ik zit al van 2004 in de Raad van Bestuur, maar ben zelf nooit vragende partij geweest om nu voorzitter te worden.”

135 zelfstandige artsen

De Raad van Bestuur zet de grote lijnen uit en bepaalt de strategie die in het ziekenhuis gevolgd zal worden. Algemeen directeur Rudy Maertens en zijn directiecomité moeten vervolgens meer voor de operationele uitwerking van die plannen zorgen. Maar wat kan een nieuwe voorzitter nog doen in een splinternieuw ziekenhuis dat goed draait? “Meer dan werk genoeg”, zegt Dirk Vandenbussche. “In elk ziekenhuis is het budget een moeilijke zaak. Natuurlijk staat de zorg voorop, maar centen zijn ook belangrijk. Er moet minder verschil komen tussen het leiden van een bedrijf en het besturen van een ziekenhuis. Gemakkelijk is het niet. We zitten met de strenge regels van de overheid en we hebben ook nog eens 135 zelfstandige artsen, die ook elk een mening en visie hebben. AZ Alma maakt nu voor het eerst een meerjarenbegroting op. Iets dat in een bedrijf de normale gang van zaken is en dat we hier nu ook gaan doen.”

Blijven bouwen

Vandenbussche is 65 en denkt het niet zo lang vol te houden als zijn voorganger. “Ziekenhuizen werken voortaan in een netwerk, die bij ons Kust-Ommeland-Meetjesland heet. Die samenwerking tussen zes ziekenhuizen en twee zorginstellingen zal de komende jaren nog voor veel veranderingen zorgen. Ook binnen AZ Alma hebben we nieuwe uitdagingen. We hebben een kinder- en jeugdpsychiatrie en gaan daarvoor binnenkort een apart paviljoen bouwen. Voor volwassenen komt er ook een psychiatrie binnen het ziekenhuis, in samenwerking met Sint-Jan Eeklo. We moeten blijven professionaliseren en verbreden. We merken ook dat patiënten steeds bewuster hun ziekenhuis kiezen en diensten echt gaan vergelijken. Steeds sterker worden, wordt dus nog belangrijker”, zegt de nieuwe voorzitter nog.