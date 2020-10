Nieuwe poging: middenberm N9 wordt opgekuist, en nieuwe bloemen worden aangeplant Joeri Seymortier

07 oktober 2020

17u00 7 Eeklo Een nieuwe poging om van de verlaagde middenberm van de N9 in Eeklo toch nog iets moois te maken. Het onkruid gaat eruit, en er worden meer dan 100.000 bloemen en vaste planten geplant.

De voorbije zomer zag de middenberm van de N9 in Eeklo er niet altijd even fraai uit. Daar komt verandering in. Schepen Bob D’Haeseleer (Groen) stak woensdag zelf mee de handen uit de mouwen. “De vroege droogte en de hittegolf tijdens de zomer hebben ervoor gezorgd dat de beplanting op de middenberm van de N9 de voorbije maanden niet optimaal was”, zegt schepen D’Haeseleer. “Ik ben niet te beroerd om dat toe te geven. Nu starten we met fase twee van de aanleg, maar ik blijf geduld vragen om tot het uiteindelijke resultaat te komen. De komende weken plukken we het kruid, wordt er gefreesd, en zullen meer dan honderdduizend bloemen en vaste planten worden geplant. Samen met een dikke mulchlaag en extra onderhoudsbeurten maak ik mij sterk dat de mensen volgend jaar echt een zicht zullen hebben op het project waar we naartoe werken.”