Nieuwe maatjes feestelijk binnengehaald in Jachthaven Eeklo Joeri Seymortier

22 juni 2019

13u37 0 Eeklo De nieuwe maatjes zijn vrijdagavond feestelijk binnen gehaald in de Jachthaven van Eeklo.

De Jachthaven van Eeklo is elk jaar de plaats in Eeklo waar de eerste ‘nieuwe maatjes’ met de boot binnen gebracht worden. Met de nodige folklore wordt dan van de lekkernijen geproefd. Het nieuwe schepencollege van Eeklo werd uitgenodigd, en kon mee proeven tijdens het Maatjesfestival. “De maatjes zijn echt zeer lekker dit jaar”, klonk het bij de kenners in Eeklo. “Lekker vettig en ze glijden echt je keel binnen. Met een ‘dreupelke’ er bij de ideale start van een hopelijk zwoele zomer.”