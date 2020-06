Nieuwe Kidsgids is er: ouders krijgen overzicht van alle zomeractiviteiten in Eeklo Joeri Seymortier

12 juni 2020

15u51 2 Eeklo Eeklo lanceert een nieuwe Kidsgids, met daarin alle activiteiten die kinderen deze zomer in de stad kunnen beleven.

Door de coronacrisis wordt de zomer van 2020 anders dan anders. “De Kidsgids verzamelt alle activiteiten van de jeugddienst, sportdienst, buitenschoolse kinderopvang, Cultuurcentrum De Herbakker, en de bibliotheek in één editie”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Ook de verenigingen kunnen hun activiteiten via deze weg promoten. Zo brengt de Kidsgids een overzicht voor de hele zomer voor alle ouders. Alle diensten staan te popelen om de kinderen veilig te mogen ontvangen en hen een onvergetelijke zomer te bezorgen. Er worden bubbels van 50 personen per week gemaakt. Een kind kan slechts van één bubbel per week deel uitmaken.”

Je vindt het aanbod op www.eeklo.be/kidsgids.