Nieuwe freinetschool De Kleine Helden start met 70 leerlingen in 4 klassen Joeri Seymortier

24 augustus 2020

17u46 6 Eeklo De nieuwe freinetschool De Kleine Helden in de Boelare in Eeklo start op 1 september op met 4 klassen, waar 70 leerlingen les zullen volgen.

De Kleine Helden wordt een onafhankelijke en coöperatieve school. “We starten met vier klassen en zeventig leerlingen”, zegt Sara Spanhove. “Op minder dan een maand tijd bouwden samen met ouders, kinderen, leerkrachten en vrijwilligers vier klaslokalen, een sanitaire blok en een bureau. We zorgden dat de elektriciteit vernieuwd werd, dat er in de lokalen verwarming kwam, en dat het gebouw brandveilig gemaakt werd. We zijn trots op wat we op zo een korte termijn hebben verwezenlijkt. Nu mag het snel 1 september zijn”, klinkt het nog.