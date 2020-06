Nieuwe directeur voor Richtpunt Campus Eeklo, het vroegere PTI Joeri Seymortier

30 juni 2020

11u19 2 Eeklo Het Richtpunt Campus Eeklo, in de volksmond nog altijd het PTI, krijgt vanaf 1 september een nieuwe directeur.

Jan van Dessel, nu nog directeur van Richtpunt Campus Ronse, vervangt vanaf 1 september directeur Marie-Thérèse Carrijn. Zij gaat vanaf 1 september aan de slag als coördinator voor het secundair onderwijs van het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen. Jan Van Dessel vertrekt dus in Ronse, want de school in Ronse fusioneert vanaf 1 september met Richtpunt Campus Buggenhout. Het aanbod wordt vanaf dan volledig overgenomen door de school in Buggenhout waardoor de vestiging in Ronse sluit.

“Ik ben blij dat mevrouw Carrijn ons team in het provinciehuis wil komen versterken”, zegt gedeputeerde Kurt Moens (N-VA). “Met de komst van Jan Van Dessel krijgt de onderwijsploeg in Eeklo een ervaren directeur. Ik ben ervan overtuigd dat hij de geknipte persoon is om de school verder uit te bouwen tot het referentiepunt in het Meetjesland.”