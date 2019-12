Nieuwe chef brandweerzone Meetjesland ontleed in vijf vragen: “Mensen zetten soms een ongeval op Facebook voor ze ons bellen” Cedric Matthys

18 december 2019

15u00 0 Eeklo De hulpverleningszone Meetjesland heeft een nieuwe zonecommandant. Sinds begin deze week staat Ignace Dehaene met z’n 230 personeelsleden garant voor de veiligheid van de inwoners van Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins. We legden hem alvast vijf welgemikte vragen voor.

1. Hoe bent u ooit bij de brandweer terechtgekomen?

“In tegenstelling tot veel collega’s is de stiel mij niet met paplepel meegegeven. De passie groeide toen ik in Brussel op kot zat tijdens mijn studies handelswetenschappen. Ik woonde vlak bij de brandweerkazerne en hoorde de wagens altijd uitrukken. Na een tijdje ontdekte ik dat dit de richting was die ik uit wilde met mijn leven. Toen ik opnieuw in het Meetjesland woonde, ging ik me gaan informeren om vrijwillige brandweerman te worden. In 2002 zette ik de stap en sloot ik me aan bij de brandweer van Maldegem.”

2. Bij de gemeentefusies begin dit jaar verloor de hulpverleningszone Meetjesland de toenmalige gemeenten Zomergem, Waarschoot en Nevele. Zij sloten aan bij de zone Centrum waar hun respectievelijke fusiegemeentes Lovendegem en Deinze toe behoorden. Door dit verlies is jullie zone nu één van de kleinere zones in België. Is dat een probleem?

“Nee, zeker niet. Onze vrijwilligers stonden destijds niet te springen voor een schaalvergroting. De leidinggevenden staan bij ons dicht bij hun mensen en dat wordt geapprecieerd. Daarenboven speelde er ook een financieel aspect. De gemeentes uit onze zone hebben allemaal eenzelfde risicoprobleem. Als je aansluit bij een zone waar bijvoorbeeld chemische bedrijven liggen, dan moet alle andere gemeenten hiervoor meebetalen. Tot slot is onze zone zeker niet de kleinste van het land. We tellen in totaal vijf brandweerposten (eentje in Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, red.). Er bestaan in Wallonië zones met amper één post.”

3. Wat vind je het mooiste aan de stiel?

“Voor een brandweerman is elke dag anders. Je weet niet waar je zal terechtkomen. Het is een enorm mooi beroep. Mocht je trouwens geïnteresseerd zijn: onze zone telt vandaag 208 vrijwilligers, maar we zoeken er nog een twintigtal extra. Ter info: als vrijwilliger werk je niet gratis. Die benaming stamt nog uit het verleden. Je krijgt geen vast loon, maar wordt wel betaald voor jouw gepresteerde uren. Als een vrijwilliger van wacht is en we bellen hem ‘s nachts uit zijn of haar bed dan verdient die dus zeker een centje bij.”

4. Wat is het moeilijkste aan de stiel?

“Brandweermannen zijn uiteraard maar mensen. We komen vaak in moeilijke situaties terecht, maar die moet je achteraf van je af kunnen zetten. Collegialiteit is dan ook enorm belangrijk in onze job. Je moet af en toe eens kunnen ventileren tegen jouw collega’s als een opdracht eens wat minder liep.”

5. Waar wil je binnen tien jaar staan met jouw team?

“Ik hoop ten eerste dat het korps even hecht blijft als vandaag. Daarnaast moeten we mee zijn met de nieuwste technologieën. Elektrische wagen en thuisbatterijen doen stilaan hun intrede. We moeten weten hoe we hiermee moeten omgaan. Ook verandert de manier van communiceren. Dinsdagochtend vond er een dodelijk ongeval plaats op de E40. Dat kwam op Facebook nog voor iemand de brandweer inlichtte. Hier moet we als maatschappij een oplossing voor vinden.”